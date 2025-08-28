Аналитик Inmate назвал фаворитов The International 2025 по Dota 2

Аналитик русскоязычной студии The International 2025 по Dota 2 Дмитрий Inmate Филинов предположил, какие места займут разные команды на чемпионате мира.

В интервью «Чемпионату» Инмейт поставил Team Spirit выше других команд нашего региона.

Если брать весь турнир, могу попытаться угадать топ-4 — Falcons, Spirit, Liquid… и пусть будет Tundra. Aurora – в топ-8, BetBoom – в топ-10, PARIVISION — как по сетке повезёт, но в среднем пятое-шестое место будет хорошим результатом в моём понимании. Если хорошо сложится сетка, то могут быть и в топ-3.

The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге. Призовой фонд в этом году составит более $ 2,2 млн.