Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аналитик Inmate назвал фаворитов The International 2025 по Dota 2

Аналитик Inmate назвал фаворитов The International 2025 по Dota 2
Комментарии

Аналитик русскоязычной студии The International 2025 по Dota 2 Дмитрий Inmate Филинов предположил, какие места займут разные команды на чемпионате мира.

В интервью «Чемпионату» Инмейт поставил Team Spirit выше других команд нашего региона.

Если брать весь турнир, могу попытаться угадать топ-4 — Falcons, Spirit, Liquid… и пусть будет Tundra. Aurora – в топ-8, BetBoom – в топ-10, PARIVISION — как по сетке повезёт, но в среднем пятое-шестое место будет хорошим результатом в моём понимании. Если хорошо сложится сетка, то могут быть и в топ-3.

The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге. Призовой фонд в этом году составит более $ 2,2 млн.

Материалы по теме
Интервью перед The International 2025: Inmate — про Dota 2, фаворитов «Инта» и новые игры
Эксклюзив
Интервью перед The International 2025: Inmate — про Dota 2, фаворитов «Инта» и новые игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android