Inmate рассказал, что не получает деньги со своих наборов с фразами в Dota 2

Аналитик русскоязычной студии The International 2025 Дмитрий Inmate Филинов в интервью «Чемпионату» рассказал, что уже несколько лет не получает дохода с продажи внутриигровых наборов таланта в Dota 2.

Я не заполняю бумажки на выплаты, не получаю доход с этих фраз уже много лет… Почему? Во-первых, у меня санкционный банк, и нет ни опций, ни желания заводить другой. Во-вторых, это всё не ради денег в любом случае. Я не получаю никаких денег с бандлов с «Инта» и не парюсь по этому поводу.

Перед The International 2025 в игру добавили наборы талантов — в бандле Inmate доступны голосовые фразы чата «Здорово, мужики» и «Да, это жёстко!».