Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Inmate рассказал, что не получает деньги со своих бандлов с фразами к The International в Dota 2

Inmate рассказал, что не получает деньги со своих наборов с фразами в Dota 2
Комментарии

Аналитик русскоязычной студии The International 2025 Дмитрий Inmate Филинов в интервью «Чемпионату» рассказал, что уже несколько лет не получает дохода с продажи внутриигровых наборов таланта в Dota 2.

Я не заполняю бумажки на выплаты, не получаю доход с этих фраз уже много лет… Почему? Во-первых, у меня санкционный банк, и нет ни опций, ни желания заводить другой. Во-вторых, это всё не ради денег в любом случае. Я не получаю никаких денег с бандлов с «Инта» и не парюсь по этому поводу.

Перед The International 2025 в игру добавили наборы талантов — в бандле Inmate доступны голосовые фразы чата «Здорово, мужики» и «Да, это жёстко!».

Материалы по теме
Интервью перед The International 2025: Inmate — про Dota 2, фаворитов «Инта» и новые игры
Эксклюзив
Интервью перед The International 2025: Inmate — про Dota 2, фаворитов «Инта» и новые игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android