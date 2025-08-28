Скидки
На Netflix вышел фильм «Клуб убийств по четвергам» от автора «Один дома» и «Гарри Поттера»

28 августа состоялась премьера фильма «Клуб убийств по четвергам». Новый детектив от режиссёра «Один дома» и «Гарри Поттера» уже можно посмотреть на Netflix с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина рассказывает историю четверых пожилых людей, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

Режиссёром картины выступил Крис Коламбус — один из самых опытных режиссёров Голливуда. Он снял первые две части семейной франшизы «Один дома» и запустил «Гарри Поттера» с «Философским камнем» и «Тайной комнатой». Критики оценили проект скорее положительно — на агрегаторе Rotten Tomatoes 74% журналистов рекомендуют фильм к просмотру.

