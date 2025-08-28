Скидки
Сборы фильма ужасов «Орудия» превысили $ 200 млн

28 августа мировые сборы фильма «Орудия» достигли отметки $ 200 млн. Это произошло спустя почти три недели проката — лента продолжает доминировать в чартах большинства стран мира.

Наибольшие сборы по традиции приходятся на США — около $ 120 млн. Далее идут Великобритания ($ 8,4 млн), Испания $ 5,8 млн)и Саудовская Аравия ($ 3,9 млн). Учитывая скромный бюджет ленты в $ 38 млн, фильм ужасов окупился ещё в середине месяца и начал приносить студии Warner Bros. прибыль. Сейчас это один из самых успешных фильмов 2025 года.

«Орудия» рассказывают о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Главные роли в ленте исполнили Джош Бролин («Дюна»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней») и Эми Мэдиган («Прощай, детка, прощай»). Неофициальная премьера ленты в России состоялась 14 августа.

Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
