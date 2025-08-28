Скидки
Начались съёмки триллера «Пропасть» с Марком Эйдельштейном

Начались съёмки триллера «Пропасть» с Марком Эйдельштейном
Кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород» объявили о старте производства фильма «Пропасть». Съёмки триллера продлятся несколько месяцев, а премьера ленты в кинотеатрах России состоится 28 мая 2026 года.

Сюжет ленты расскажет о счастливых молодожёнах Даше и Саше, которые отправляются в большое свадебное путешествие. Но судьба вносит свои коррективы — во время прыжка с парашютом пилотом оказывается Артём – бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, все трое прыгают без подготовки. Герои чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров.

Главные роли в ленте сыграют Тина Стойилкович («Оффлайн»), Марк Эйдельштейн («Анора») и Степан Белозёров («Лёд 3»). Режиссёром выступит Алексей Ионов.

