Драма «Альфа» Жюлии Дюкурно не выйдет в России 25 сентября

Фильм «Альфа» не выйдет в кинотеатрах России в запланированную дату — 25 сентября. Об этом сообщил официальный прокатчик драмы в стране «Экспонента Фильм». С чем связана ситуация, неизвестно, однако все анонсированные сеансы в российских киносетях уже отменены.

Лента рассказывает историю Альфы, проблемной 13-летней девочки, которая живёт со своей матерью-одиночкой в условиях распространения странного нового заболевания. Оно передаётся через кровь и медленно превращает своих жертв в мрамор. Однажды Альфа возвращается из школы с татуировкой на руке, и её мать начинает опасаться, что она тоже подхватила заразу.

Фильм дебютировал на Каннском кинофестивале – 2025 прошедшей весной. Главные роли в ленте исполнили Тахар Рахим, Голшифте Фарахани, Мелисса Борос и Эмма Маки.

Это уже не первый перенос иностранного фильма в РФ:
Фильм «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу не выйдет в России 4 сентября
