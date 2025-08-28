Скидки
В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Выход-8» по игре The Exit 8

Аудио-версия:
28 августа в России состоялась премьера фильма «Выход-8». Хоррор по знаменитой видеоигре можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.

Видео доступно в VK-группе Flarrow Films. Права на видео принадлежат Toho.

Выход-8» — это экранизация знаменитой игры The Exit 8. По сюжету проекта мужчина пытается выбраться из бесконечного подземного перехода. Он должен не пропустить ни одной жуткой аномалии, чтобы добиться свободы, в противном случае его путь начинается заново. Режиссёром картины выступил Гэнки Кавамура — автор популярной книги «Если все кошки в мире исчезнут».

Японская игра The Exit 8 вышла в 2023 году от независимого разработчика Kotake Create. Релиз состоялся на ПК, а позднее проект выпустили на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, а также на iOS и Android. Игра стала популярной по всему миру, породив множество мемов и большую фан-базу.

