Вдохновлённый Россией Нод-Край в Genshin Impact покажут на стриме 29 августа

Разработчики Genshin Impact объявили о прямой трансляции, на которой раскроют подробности предстоящего обновления 6.0 с новым регионом Нод-Краем.

Стрим версии 6.0 начнётся завтра, 29 августа, в 14:51 мск. Трансляция будет доступна на Twitch и YouTube (с русскими субтитрами).

Создатели игры расскажут детали о новом регионе, который вдохновлён русской и славянской культурой, а также о трёх новых персонажах — Кирилле Чудомировиче, Лауме и Айно.

Сама трансляция, по слухам, будет длиться около 1,5 часа. Кроме информации о версии 6.0, разработчики раздадут промокоды на примогемы и раскроют детали о праздновании годовщины Genshin Impact.