Inmate: почти все топ-игроки в Dota 2 в 15-16 лет уже на контрактах

Аналитик Dota 2 Дмитрий Inmate Филинов объяснил, почему средний возраст профессиональных игроков в Dota 2 выше, чем в других популярных киберспортивных дисциплинах.

Одной из причин Инмейт считает то, что юные игроки в целом не стремятся к выступлению на про-сцене.

Молодых игроков много, но они не играют на рейтинг. Они любят себя, своё время, они катают Turbo в удовольствие и так далее. Новые лица появляются, просто их мало — тот же Satanic, сейчас — Mirele, который заменяет Larl в Spirit. Немногие стремятся к про-уровню.

Филинов также напомнил, что сейчас любой перспективный игрок сразу попадает под прицел топ-клуба, который подписывает с ним контракт.

Плюс почти все игроки в 15-16 лет сейчас на контрактах, им платят по $ 200, и не могут они никуда уйти. Ты захочешь его выкупить в свою команду, а тебе говорят — плати $ 100 тыс. За кого, за что? За неподготовленного игрока? Опять же, клубы всё руинят.