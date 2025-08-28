Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Онлайн российских стримеров на Twitch упал в несколько раз после блокировки ботов

Онлайн российских стримеров на Twitch упал в несколько раз после блокировки ботов
Комментарии

Российские стримеры на Twitch столкнулись с резким падением просмотров на трансляциях. Спад аудитории произошёл после заявления платформы о борьбе с ботами, которые имитируют живых зрителей.

Так, у Братишкина вчера, 27 августа, было около 6,4 тыс. зрителей (обычно от 12 тыс.), у SASAVOT — 6 тыс. (в среднем 15-16 тыс.). Nix собрал всего 1,5 тыс. зрителей, а те, кого смотрят по 2-3 тыс., набирали по 500-700.

Фото: CYBERSLOVO

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси в июле заявил, что платформа активно борется с ботами. Разработчики изменили исходный код, чтобы блокировать скрипты по накрутке просмотров. После этого у англоязычных топ-стримеров резко просела статистика.

Материалы по теме
Фото
Twitch-стримеры начали терять аудиторию из-за блокировки ботов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android