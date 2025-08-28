Трейлер ПК-версии Battlefield 6 — мощный античит, апскейлеры и 600 опций в настройках

Компания Electronic Arts опубликовала трейлер ПК-версии Battlefield 6. В ролике показали особенности будущего шутера на одной из самых популярных платформ современности.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Так, будущий шутер поддерживает разрешение 4К, неограниченную частоту кадров и ультраширокие мониторы. Игра будет оснащена продвинутым античитом EA Javelin, а в настройках появится более 600 различных опций. Наконец, BF6 поддерживает все современные апскейлеры: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 4, однако разработчики отмечают, что проект оптимизируют таким образом, чтобы пользователи получили комфортную частоту кадров и без них.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. На выходе в игре будут девять карт в мультиплеере, сюжетная кампания и режим Portal, позволяющий создавать собственные матчи. После релиза ожидается и запуск бесплатной королевской битвы, действие которой развернётся в округе Лос-Анджелеса.