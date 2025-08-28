Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер комедии «Бугония» с Эммой Стоун — премьера в октябре

Вышел трейлер комедии «Бугония» с Эммой Стоун — премьера в октябре
Комментарии

Студия Universal Pictures представила трейлер фильма «Бугония» в жанре фантастической комедии. Премьера ленты в кинотеатрах намечена на 24 октября 2025 года.

Это ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании — двое мужчин верят, что она пришелец, которая хочет уничтожить Землю.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Главные роли исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступит Йоргос Лантимос.

Материалы по теме
На Netflix вышел фильм «Клуб убийств по четвергам» от автора «Один дома» и «Гарри Поттера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android