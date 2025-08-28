Вышел трейлер комедии «Бугония» с Эммой Стоун — премьера в октябре

Студия Universal Pictures представила трейлер фильма «Бугония» в жанре фантастической комедии. Премьера ленты в кинотеатрах намечена на 24 октября 2025 года.

Это ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании — двое мужчин верят, что она пришелец, которая хочет уничтожить Землю.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Главные роли исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступит Йоргос Лантимос.