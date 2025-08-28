Создатели фильмов «Сумерки» проведут марафон в честь 20-летия первой книги

Компания Lionsgate анонсировала перевыпуск пяти фильмов по «Сумеркам» в рамках киномарафона, посвящённого 20-летнему юбилею с момента выхода первой книги Стефани Майер.

Зрители смогут узнать новую информацию о создании вселенной, а также отдельных фильмов — о них расскажут сама Майер, продюсеры Уик Годфри и Карен Розенфелт, а также другие создатели экранизации вампирской саги.

Книги по «Сумеркам» стали бестселлерами и разошлись по миру в объёме более 120 млн копий. С 2008 по 2012 год вышли пять фильмов, которые положили начало яркой карьере Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера и собрали в прокате более $ 3,3 млн.