iPhone 15 Pro снова подешевел в России — цена упала ниже 80 тыс. рублей
Цена смартфона iPhone 15 Pro на российских маркетплейсах опустилась ниже 80 тысяч рублей. Как отмечает Hi-Tech Mail, это самая низкая цена за всё время.

Для сравнения, в начале года за новый iPhone 15 Pro со 128 ГБ памяти просили от 90 тысяч рублей, сейчас минимальная цена устройства составляет 78 000 рублей. Таким образом, телефон подешевел на 13%.

Вероятно, снижение цены связано с приближающимся анонсом линейки iPhone 17. Большая презентация Apple пройдёт уже 9 сентября — ожидается, что на ней покажут iPhone 17 вместе с тонким iPhone 17 Air, а также умные часы Watch Series 11, беспроводные наушники AirPods Pro 3 и другие новые гаджеты.

