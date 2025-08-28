Начались съёмки «Звёздных войн» с Райаном Гослингом — фильм выйдет в 2027 году

Авторы франшизы «Звёздные войны» показали первый кадр нового фильма по вселенной, главную роль в котором исполнит Райан Гослинг.

Премьера картины намечена на 28 мая 2027 года .

Фото: Star Wars

Помимо Гослинга, в фильме Star Wars Starfighter сыграют Эми Адамс, Мэтт Смит, Миа Гот, Флинн Грэй, Аарон Пьер и Саймон Бёрд. Режиссёром назначен Шон Леви, известный по фильму «Дэдпул и Росомаха» и по сериалу «Очень странные дела».

Ранее сообщалось, что за сценарий фильма отвечает Джонатан Троппер («Проект «Адам»), который уже работал с Леви над лентой «Проект «Адам». Также ходили слухи, что в «Звёздных войнах» приглашали сыграть Майки Мэддисон.