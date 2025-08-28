Скидки
Team Spirit победила FlyQuest на отборочных BLAST Open London 2025 по CS 2

Team Spirit уверенно стартовала в закрытых отборочных на BLAST Open London 2025, не оставив шансов FlyQuest в четвертьфинале верхней сетки группы B. Встреча завершилась с разгромным счётом 2:0 — 13-4 на Mirage и 13-5 — на Dust 2.

CS 2. BLAST Open Fall 2025: Closed Qualifier . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 августа 2025, четверг. 17:50 МСК
FlyQuest
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Подопечные Леонида chopper Вишнякова показали полное доминирование как в стрельбе, так и по тактике. Теперь Spirit предстоит матч с победителем пары FURIA — Legacy. Встреча состоится в рамках полуфинала верхней сетки.

FlyQuest, в свою очередь, упала в нижнюю сетку и продолжит борьбу за слот на LAN-турнир с 28 августа. В этот же день зрителей ждёт южноамериканское дерби между FURIA и Legacy — начало в 20:30 мск.

Закрытые квалификации на BLAST Open London проходят в онлайне с 27 августа по 1 сентября. Всего команды борются за шесть путёвок на финальный LAN этап.

Широ объяснил поражение Spirit на EWC 2025:
«Просто кончились силы»: Sh1ro объяснил провал Team Spirit на EWC 2025 по CS 2
