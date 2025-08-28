«Думаю, просто от безысходности»: Jame — о возвращении к капитанству в CS 2

Снайпер PARIVISION Джами Jame Али вновь взял на себя обязанности капитана команды. В видео на официальном YouTube-канале клуба PARIVISION игрок поделился размышлениями о причинах такого решения и о том, как совмещение ролей сказывается на его уровне игры.

Думаю, что просто от безысходности. То есть взять ещё одного молодого, и вдруг он будет новым donk. Первый турнир сыграл нормально, после отдыха, на позитиве. Но с каждым днём, мне кажется, всё тяжелее будет даваться.

Jame подчёркивает, что чем выше уровень соперников, тем сложнее совмещать две ключевые роли. Несмотря на опыт, лидер PARIVISION признаёт, что такое решение — скорее вынужденная мера, чем стратегический выбор.