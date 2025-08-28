Звёзды «Офиса» Каррел и Красински пришли на съёмки «Газеты» поддержать актёров спин-оффа

Актёры Стив Карелл и Джон Красински, известные по сериалу «Офис», пришли на съёмочную площадку «Газеты» — нового шоу, которое станет спин-оффом их проекта.

Об этом рассказала Сабрина Импаччиаторе, которая исполнит в «Газете» роль управляющего редактора Эсмеральды Гранд.

Первый съёмочный день, грим ещё не нанесли, мы все волнуемся. А потом слышим стук в дверь. Кто-то заходит в трейлер — и это Стив Карелл с Джоном Красински! Мы чуть не упали в обморок. Что? Вы можете себе представить? Разве это не безумие?

Все 10 серий «Газеты» выйдут 4 сентября. Сериал повествует об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и «Офис».