Второй сезон сериала «Лихие» стартует 11 сентября — новый тизер

Онлайн-кинотеатры Okko и Start раскрыли дату выхода второго сезона сериала «Лихие». Криминальное шоу вернётся уже 11 сентября. Вместе с анонсом компании также показали новую тизер-сцену из продолжения.

Видео доступно во VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала «Лихие» основан на реальной истории и рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в России 1990-х. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидели целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями. Во второй главе Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.

Главные роли в шоу исполняют Артём Быстров («Дурак»), Елена Николаева («Лёд 3»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), Евгений Ткачук («Казнь») и другие актёры. Создателем шоу выступил Юрий Быков («Дурак»).