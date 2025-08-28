«Променял агрессивную игру с винтовкой на ужасные коллы»: Thorin — о игре electronic в CS

Известный аналитик и киберспортивный журналист Дункан Thorin Шилдс раскритиковал стиль игры Дениса electronic Шарипова. По мнению Thorin, переход россиянина в роль капитана негативно сказался на его индивидуальной игре и эффективности:

Самое обидное в атаке VP то, что electronic взял один из своих прекрасных талантов — агрессивную игру с винтовкой — и променял его на ужасные коллы и рейджи после того, как те не срабатывают.

Поводом для комментария стал проигрыш VP в матче с GamerLegion. Коллектив уступил со счётом 0:2, а сам electronic завершил серию с KD 23-33 и рейтингом 0,9. Это ещё один тревожный сигнал: статистика Шарипова постепенно ухудшается с 2019 года. В те времена, выступая за NAVI, он завершил сезон с впечатляющим рейтингом 1,2. Но с начала 2025-го его показатели стабильно опускаются ниже единицы.