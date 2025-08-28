Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Променял агрессивную игру с винтовкой на ужасные коллы»: Thorin — о игре electronic в CS

«Променял агрессивную игру с винтовкой на ужасные коллы»: Thorin — о игре electronic в CS
Аудио-версия:
Комментарии

Известный аналитик и киберспортивный журналист Дункан Thorin Шилдс раскритиковал стиль игры Дениса electronic Шарипова. По мнению Thorin, переход россиянина в роль капитана негативно сказался на его индивидуальной игре и эффективности:

Самое обидное в атаке VP то, что electronic взял один из своих прекрасных талантов — агрессивную игру с винтовкой — и променял его на ужасные коллы и рейджи после того, как те не срабатывают.

Поводом для комментария стал проигрыш VP в матче с GamerLegion. Коллектив уступил со счётом 0:2, а сам electronic завершил серию с KD 23-33 и рейтингом 0,9. Это ещё один тревожный сигнал: статистика Шарипова постепенно ухудшается с 2019 года. В те времена, выступая за NAVI, он завершил сезон с впечатляющим рейтингом 1,2. Но с начала 2025-го его показатели стабильно опускаются ниже единицы.

Поражение VP:
Virtus.pro не справилась с GamerLegion в отборочных на BLAST Open London 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android