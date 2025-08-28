«ApEX — лучший чел в CS, особенно в 2025 году»: Chopper высказался о капитане Vitality

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков высоко оценил игру и лидерские качества француза Дана apEX Мадекслера, выступающего за Team Vitality. Во время прямого эфира на Twitch Вишняков не скупился на похвалу в адрес коллеги по сцене и отметил его как одного из лучших капитанов современности:

Я бы поставил apEX в тир SSSSS, в самый высокий. Это лучший чел в CS, особенно в 2025 году. Karrigan, apEX… Сейчас, конечно, bLitz жёстко наступает всем на ноги.

В 2025 году apEX действительно показывает впечатляющие результаты. Под его руководством Team Vitality завоевала семь титулов с начала сезона. Хотя после победы на IEM Cologne 2025 команда больше не доходила до финалов крупных турниров, она стабильно входит в топ-4 и остаётся одним из сильнейших коллективов на сцене.

Следующий матч Vitality проведёт уже 29 августа на BLAST Open Fall 2025 против GamerLegion. Начало игры запланировано на 18:00 мск.