Большой трейлер второго сезона сериала «Волшебный участок» — премьера в ноябре

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер второго сезона сериала «Волшебный участок». Фантастическое шоу вернётся уже в ноябре, точную дату назовут позже.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События второго сезона развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков.