«Ему дают Inferno, которую он не играет»: OverDrive — о kyousuke в Counter-Strike 2

Известный инсайдер и аналитик Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал выступление Максима kyousuke Лукина на Esports World Cup 2025. По его мнению, провал игрока Team Falcons в матче с Aurora связан с неудачным карт-пулом, особенно с пиком карты Inferno:
Макс «поплыл». Ему два раза подряд дают Inferno, которую он не играет. Даже s0tF1k (тренер Spirit Academy) говорил, что Максим на Inferno не заходил. Это буквально его первые серьёзные матчи на Inferno. Это было видно: он не понимает тайминги, углы.
donk, OverDrive, kyousuke
Фото: OverDrive tg
Inferno действительно остаётся самой слабой картой kyousuke: за всю карьеру он сыграл на ней лишь четыре официальных матча, каждый — с рейтингом ниже 0,95. В полуфинале EWC 2025 с Aurora он показал худшую статистику — 0,87. Несмотря на это, Team Falcons заняла третье место на турнире, а сам Максим завершил чемпионат с уверенным средним рейтингом 1,09 за 10 карт.