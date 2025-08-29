Звезда «Дома дракона» Милли Олкок сыграет главную роль в мрачной комедии Thumb
Поделиться
По данным издания Deadline, актриса Милли Олкок, известная по «Дому дракона» и «Сиренам», исполнит главную роль в мрачной комедии Thumb.
В проекте, сценарий к которому написал Сезар Витале, лауреат стипендии Николловской академии кинематографических искусств и наук в области написания сценариев, рассказывается об одинокой женщине, которая по ошибке получает по почте отрезанный большой палец. Она посвящает свою жизнь тому, чтобы вернуть его на место, и это приводит её к столкновению, которое навсегда перевернёт её мир.
Картину снимет Даина Ониунас-Пусич. Других подробностей фильма или его даты выхода пока нет.
Комментарии
- 29 августа 2025
-
08:21
-
07:53
- 28 августа 2025
-
22:52
-
22:38
-
22:34
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:29
-
21:24
-
20:38
-
20:17
-
19:58
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:07
-
16:59
-
16:29
-
16:21
-
16:06
-
15:51
-
15:23
-
15:03
-
14:59
-
14:39
-
14:25
-
13:55
-
13:45
-
13:00
-
11:56