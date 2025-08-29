Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Крис Коламбус намекнул на активную работу над «Гремлинами 3»

Крис Коламбус намекнул на активную работу над «Гремлинами 3»
Комментарии

В недавнем интервью режиссёр Крис Коламбус намекнул фанатам, что в работе находится третья часть «Гремлинов». По словам Криса, «Гремлины» — это то, над чем можно работать постоянно.

Я ничего не утверждаю. Мы над чем-то работаем, но мы всегда это делаем. «Гремлины» — это бесконечная попытка что-то написать.

Актёр Зак Галлиган, известный по ролям в двух первых частях «Гремлинов», рассказал — Warner Bros. на самом деле «крайне заинтересована» в возвращении франшизы. Кроме того, сценарий триквела уже готов и находится на столе у Стивена Спинберга, который должен одобрить проект.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми, а в 1990-м вышли «Гремлины 2». Премьера «Балбесов» состоялась в 1985 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android