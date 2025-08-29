В МВД развеяли миф о полной неуязвимости iPhone перед хакерами

Официальный телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» рассказал, что среди всех гаджетов устройства Apple действительно лучше защищены от вредоносного ПО, однако эта защита не абсолютна.

В ведомстве отметили, что количество преступлений, в которых применяется социальная инженерия, возросло на 85%. Манипуляции работают одинаково и с айфонами, и с кнопочными телефонами. Если вы сами передали код из SMS — устройство тут ни при чём.

Эксперты рассказали, что уязвимость на iPhone, которую обнаружили в августе этого года, позволяла злоумышленникам обрабатывать специально созданное вредоносное изображение — полученное через email, мессенджеры или веб-сайты, — что повреждало память и давало доступ к персональным данным.