Даррен Аронофски пытался снять «Пойман с поличным» 18 лет назад

Во время недавнего интервью режиссёр Даррен Аронофски рассказал, что пытался снять фильм «Пойман с поличным» ещё 18 лет назад. В чём была проблема раньше? Постановщик не смог получить права на роман, поэтому оставил эту идею до лучших времён.

Около трёх лет назад Чарли Хьюстон, автор романа, пришёл ко мне и сказал: «Эй, теперь я всё контролирую, жаль, что мы не смогли сделать это вместе тогда».

Картина повествует о Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

Триллер выйдет в кинотеатрах 29 августа.