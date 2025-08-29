Даниэла Мелшиор и Кристен Белл сыграют с Дэвидом Харбором в «Жестокой ночи 2»
По данным издания Deadline, актрисы Даниэла Мелшиор и Кристен Белл сыграют в «Жестокой ночи 2». Это вторая часть рождественского комедийного боевика.
Хотя подробности сюжета пока держатся в секрете, Харбор наверняка вернётся к роли Санта-Клауса, который вновь будет кого-то защищать.
В рождественском боевике 2022 года Violent Night озлобленный Санта, владеющий смертоносными боевыми навыками, расправляется с командой безжалостных наёмников, чтобы спасти девушку и её семью. Теперь не такому уж весёлому Санте снова придётся облачиться в костюм.
Премьера фильма за рубежом состоится 4 декабря 2026 года.
