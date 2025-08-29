Скидки
Соавтор сценария «Бэтмена 2» назвал причину выпуска продолжения фильма

Комментарии

В недавнем интервью соавтор сценария «Бэтмена 2» Мэттсон Томлин в недавнем интервью рассказал о подходе к работе над картиной.

По словам Мэттсона, реальная причина снимать продолжения чего-либо — это хорошая история, которая достойна отдельного фильма. В случае с сиквелом «Бэтмена» так и получилось.

Единственная стоящая причина снимать продолжение — это история, которая, как вы верите, может превзойти всё, что было раньше.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю. Премьера картины должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

