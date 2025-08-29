Жуткий Итан Хоук на свежем кадре фильма «Чёрный телефон 2»

Издание Fandango в рамках продвижения фильма «Чёрный телефон 2» опубликовало у себя новый эксклюзивный кадр, на котором можно увидеть Итана Хоука в образе маньяка.

Свежий кадр фильма

Фото: Fandango

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В первой части рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он украл мальчика Финни Блейка, и, казалось бы, надежды на спасение нет, однако герою по отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы маньяка, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Режиссёром сиквела вновь выступил Скотт Дерриксон. Премьера ленты состоится 17 октября.