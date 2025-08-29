Скидки
Первый кадр фильма ужасов «Обман» с Адамом Скоттом в главной роли

Первый кадр фильма ужасов «Обман» с Адамом Скоттом в главной роли
Появился первый кадр фильма ужасов «Обман» с Адамом Скоттом в главной роли. На нём можно увидеть героя актёра, писателя.

Писатель в жанре ужасов приезжает в отдалённую ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах своих родителей, не подозревая, что, по слухам, в этом месте обитает ведьма. Ему предстоит столкнуться с настоящим злом.

Свежий кадр фильма

Фото: Neon

Режиссёром и сценаристом фильма стал Дэмиен Маккарти, снявший в прошлом году нашумевший фильм «Астрал. Медиум», который вызвал ажиотаж после премьеры на фестивале SXSW, где он получил приз зрительских симпатий.

Neon выпустит фильм в кинотеатрах США в 2026 году, точной даты пока нет.

