Первый кадр фильма ужасов «Обман» с Адамом Скоттом в главной роли
Поделиться
Появился первый кадр фильма ужасов «Обман» с Адамом Скоттом в главной роли. На нём можно увидеть героя актёра, писателя.
Писатель в жанре ужасов приезжает в отдалённую ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах своих родителей, не подозревая, что, по слухам, в этом месте обитает ведьма. Ему предстоит столкнуться с настоящим злом.
Свежий кадр фильма
Фото: Neon
Режиссёром и сценаристом фильма стал Дэмиен Маккарти, снявший в прошлом году нашумевший фильм «Астрал. Медиум», который вызвал ажиотаж после премьеры на фестивале SXSW, где он получил приз зрительских симпатий.
Neon выпустит фильм в кинотеатрах США в 2026 году, точной даты пока нет.
Комментарии
- 29 августа 2025
-
12:43
-
12:12
-
11:20
-
10:27
-
09:43
-
09:02
-
08:21
-
07:53
- 28 августа 2025
-
22:52
-
22:38
-
22:34
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:29
-
21:24
-
20:38
-
20:17
-
19:58
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:07
-
16:59
-
16:29
-
16:21
-
16:06
-
15:51
-
15:23
-
15:03
-
14:59