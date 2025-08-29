Утекли рейтинги игроков в EA Sports FC 26 — в топе Салах, Мбаппе, Дембеле и Ямаль

29 августа в Сеть утекли первые рейтинги футболистов в EA Sports FC 26. Это произошло примерно за две недели до официального оглашения показателей, поэтому они могут быть не финальными.

Так, сразу четверо футболистов получат общий рейтинг 91 в FC 26: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Алексия Путельяс («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) и Айтана Бонмати («Барселона»). При этом значимый прирост в показателям случился у футболистов «ПСЖ»: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Витинья и Джанлуиджи Доннарумма поднялись до 89 баллов.

Фото: ExoFifa/RadarFifa — X

Отличились и футболисты «Барселоны»: Рафинья, Ламин Ямаль и Педри также получили средний рейтинг 89. Более детальные показатели станут известны в ближайшие недели.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.