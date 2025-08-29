Скидки
Второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве» стартует 20 октября

Кинокомпания «Медиаслово» объявила, что второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» стартует 20 октября. Вместе с этим показали и трейлер новых серий.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Premier. Права на видео принадлежат Premier.

События второго сезона развернутся спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнит Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотит Лиана Гриба.

Ранее выходил тизер нового сезона
Появился тизер второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» — выход осенью
