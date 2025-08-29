Скидки
Стали известны рейтинги Роналду и Месси в EA Sports FC 26

Стали известны рейтинги Роналду и Месси в EA Sports FC 26
29 августа в Сеть утекли первые рейтинги футболистов в EA Sports FC 26. Это произошло примерно за две недели до официального оглашения показателей, поэтому они могут быть не финальными.

Так, в базе данных уже нашли показатели Криштиану Роналду и Лионеля Месси, двух легенд современного футбола. 40-летний португалец впервые в своей истории получил карточку с рейтингом 85, на балл ниже, чем в FC 25.

Рейтинг Роналду в FIFA 18 и FC 26

Рейтинг Роналду в FIFA 18 и FC 26

Фото: FutSheriff — X

38-летний аргентинец получил карточку с 86 баллами. Это на два пункта ниже, чем было в FC 25.

Рейтинги Месси в FIFA 19 и FC 26

Рейтинги Месси в FIFA 19 и FC 26

Фото: FutSheriff — X

Стоит ещё раз отметить, что рейтинги могут быть не финальными — полноценное представление от Electronic Arts пройдёт в середине сентября.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.

