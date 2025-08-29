Звезда «Универа» и «СашиТани» Валентина Рубцова назвала свои любимые фильмы
Поделиться
Актриса Валентина Рубцова, наиболее известная по роли Тани из «Универа» и «СашиТани», в интервью рассказала о своих любимых фильмах, которые любит периодически пересматривать.
В списке любимых картин у Рубцовой в основном советское и российское кино вроде «После дождичка в четверг» и «Золушки». Валентина назвала и любимые зарубежные фильмы.
Из зарубежных работ могу выделить фильмы «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона».
Среди современных российских новинок актрису привлекают эмоционально точные работы — в списке звезды такие фильмы, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».
Комментарии
- 29 августа 2025
-
14:17
-
13:52
-
13:49
-
13:44
-
13:17
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:20
-
10:27
-
09:43
-
09:02
-
08:21
-
07:53
- 28 августа 2025
-
22:52
-
22:38
-
22:34
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:29
-
21:24
-
20:38
-
20:17
-
19:58
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:07
-
16:59
-
16:29