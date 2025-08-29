Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Универа» и «СашиТани» Валентина Рубцова назвала свои любимые фильмы

Звезда «Универа» и «СашиТани» Валентина Рубцова назвала свои любимые фильмы
Комментарии

Актриса Валентина Рубцова, наиболее известная по роли Тани из «Универа» и «СашиТани», в интервью рассказала о своих любимых фильмах, которые любит периодически пересматривать.

В списке любимых картин у Рубцовой в основном советское и российское кино вроде «После дождичка в четверг» и «Золушки». Валентина назвала и любимые зарубежные фильмы.

Из зарубежных работ могу выделить фильмы «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона».

Среди современных российских новинок актрису привлекают эмоционально точные работы — в списке звезды такие фильмы, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android