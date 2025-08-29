«Мир Юрского периода: Возрождение» — самый популярный фильм у российских пиратов в августе

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца оказался «Мир Юрского периода: Возрождение» — новая часть в культовой серии про воскрешение динозавров. На второй строчке оказался боевик «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом, а замкнул тройку «Супермен» Джеймса Ганна.

В десятку также вошли ремейк «Лило и Стича», недавно вышедшая в цифре «Формула-1» с Брэдом Питтом и хоррор «28 лет спустя».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2025 года