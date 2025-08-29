Скидки
Популярные фильмы в августе 2025: Мир Юрского периода: Возрождение, Миссия невыполнима, Супермен и другие

«Мир Юрского периода: Возрождение» — самый популярный фильм у российских пиратов в августе
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца оказался «Мир Юрского периода: Возрождение» — новая часть в культовой серии про воскрешение динозавров. На второй строчке оказался боевик «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом, а замкнул тройку «Супермен» Джеймса Ганна.

В десятку также вошли ремейк «Лило и Стича», недавно вышедшая в цифре «Формула-1» с Брэдом Питтом и хоррор «28 лет спустя».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2025 года

  1. «Мир Юрского периода: Возрождение»
  2. «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  3. «Супермен»
  4. «Лило и Стич»
  5. «Хищник: Миссия «Осирис»
  6. «Формула-1»
  7. «28 лет спустя»
  8. «Ограбление»
  9. «Счастливчик Гилмор 2»
  10. «Микаэла».
