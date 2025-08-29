Скидки
Брюс Уиллис живёт в отдельном доме с круглосуточным уходом на фоне деменции

Эмма Хемминг Уиллис рассказала о текущем состоянии Брюса Уиллиса. Жена знаменитого актёра и звезды Голливуда рассказала, что с недавних пор её 70-летний муж живёт в соседнем доме, где за ним ведётся круглосуточный уход.

Женщина призналась, что это было одно из самых тяжёлых решений в её жизни, однако оно было необходимо как для самого Брюса, так и для его семьи. При этом дочери Уиллиса навещают отца ежедневно — они часто завтракают и обедают все вместе.

Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей.

В 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. С тех пор состояние актёра постепенно ухудшается: он начал забывать своих самых близких родственников и постепенно теряет способность вести связную речь.

Брюс Уиллис всё ещё «очень подвижен», но «теряет способность говорить» — жена актёра
