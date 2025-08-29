Вышел трейлер фантастики «Космическая собака Лида» — премьера 27 ноября

Кинокомпания «Вольга» представила большой трейлер фильма «Космическая собака Лида». Фантастическая лента выйдет в кинотеатрах России уже 27 ноября.

Видео доступно во VK-группе Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет расскажет о побывавшей в космосе собаке Лиде, которая вытаскивает из обычного подростка Игорька его же самого, только из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвётся в ракете на запуске. Втроём они отправляются на Байконур, чтобы остановить полёт, спасти отца и изменить будущее мальчика.

Главные роли в фильме сыграли Евгений Ткачук («Роднина»), Евгений Стычкин («Этерна»), Юлия Пересильд («Вызов»), Александра Бортич («Холоп»), Сергей Безруков («Плевако») и Данила Харенко («Каждый мечтает о собаке»). Режиссёром выступил Сангаджиев («Happy End»).