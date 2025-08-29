Скидки
Начались съёмки мелодрамы «НиктоКакТы» с Данилой Козловским

Начались съёмки мелодрамы «НиктоКакТы» с Данилой Козловским
Кинокомпания «Русские исторические медиа» объявила о старте производства фильма «НиктоКакТы» в Санкт-Петербурге. Мелодрама с Данилой Козловским выйдет в кинотеатрах России в 2026 году.

Сюжет фильма расскажет историю успешного петербургского ресторатора, который живёт в вихре ярких событий и светских приключений. Однажды ему придётся сделать выбор между миром мимолётных желаний или чувством, встречающимся только раз.

Главные роли в ленте сыграют Данила Козловский («Легенда №17»), Паулина Андреева («Метод»), Александр Робак («Жуки»), Александр Яценко («Аритмия»), Юлия Витрук («Праведник») и другие актёры. Режиссёром и автором сценария выступает Геннадий Островский («В движении»).

