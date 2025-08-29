Скидки
Корабль Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» сделают конструктором LEGO

Корабль Чёрная жемчужина из «Пиратов Карибского моря» сделают конструктором LEGO
LEGO анонсировала новый конструктор — корабль Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», который поступит в продаже уже 15 сентября. Он состоит из 2862 деталей, а стоимость составит $ 380, что в рублях около 30 тысяч рублей. Когда комплекты появятся в России и по какой цене, неизвестно.

Судно имеет несколько функциональных решений, включая поворотные механизмы — они позволяют выпускать пушки с обоих бортов, а рулевое колесо напрямую связано с пером — управление работает как на настоящем корабле. Палуба открывается, чтобы заглянуть в капитанскую каюту с привычным интерьером. В комплекте также предусмотрены съёмная шлюпка и фигурка-украшение на носу.

Ещё одна особенность — возможность снять нижнюю часть корпуса на линии воды, создавая иллюзию движения по морю. Для желающих красиво поставить Чёрную жемчужину на полоску предусмотрена отдельная подставка.

Герои в комплекте

Герои в комплекте

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

