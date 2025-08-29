Промокоды Genshin Impact к релизу апдейта 6.0 — авторы раздают по 300 примогемов
Разработчики Genshin Impact на прямой трансляции новой версии 6.0 показали три промокода на примогемы и внутриигровые ресурсы.
По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для развития персонажа.
Промокоды Genshin Impact со стрима 6.0
- LunaI0910 - 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
- LaumaNodKraiFlins - 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
- HiFiveTraveler - 100 примогемов и 50 000 моры.
Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.
Обновление 6.0 для Genshin Impact выйдет уже 10 сентября на ПК и консолях. Вместе с ним в игру добавят новый регион — Нод-Край.
