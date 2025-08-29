Расписание выхода второго сезона сериала «Крутая перемена»
Уже 1 сентября стартует второй сезон сериала «Крутая перемена». Сюжет шоу продолжит историю учителя Андрея, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.
Во второй сезон школьного сериала войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 22 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 сентября
|2-я серия
|1 сентября
|3-я серия
|8 сентября
|4-я серия
|8 сентября
|5-я серия
|15 сентября
|6-я серия
|15 сентября
|7-я серия
|22 сентября
|8-я серия
|22 сентября
