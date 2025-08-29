Скидки
Сериал Крутая перемена, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Крутая перемена»
Уже 1 сентября стартует второй сезон сериала «Крутая перемена». Сюжет шоу продолжит историю учителя Андрея, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.

Во второй сезон школьного сериала войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 22 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Крутая перемена»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 сентября
2-я серия1 сентября
3-я серия8 сентября
4-я серия8 сентября
5-я серия15 сентября
6-я серия15 сентября
7-я серия22 сентября
8-я серия22 сентября
