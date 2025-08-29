Скидки
«Убийца Roblox»: режим для авторов в Genshin Impact со своими Dota 2, Fall Guys и Rematch

«Убийца Roblox»: режим для авторов в Genshin Impact со своими Dota 2, Fall Guys и Rematch
Студия HoYoverse официально представила новый режим «Астральный предел» для Genshin Impact — формат для создателей контента, напоминающий Roblox.

Используя файлы Genshin Impact, геймеры смогут делать свои карты и игровые режимы: как для одиночного прохождения, так и для совместной игры.

В качестве примера в видео показали футбольный симулятор, платформеры в стиле Fall Guys, MOBA в духе Dota 2, а также аналоги Bomberman, «танчиков» и других популярных игр.

Видео доступно в группе Genshin Impact во ВКонтакте. Права на видео принадлежат HoYoverse.

По слухам, «Астральный предел» станет доступен игрокам до конца 2025 года. Разработчики это пока не подтверждают, пообещав поделиться подробной информацией позже.

