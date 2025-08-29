Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Награды на годовщину Genshin Impact в 2025 году — примогемы, персонаж, как получить и где забрать

Авторы Genshin Impact раскрыли список наград на годовщину игры
Комментарии

Разработчики Genshin Impact в ходе прямой трансляции сообщили о наградах для игроков на день рождения игры. После выхода новой версии с Нод-Краем (10 сентября) и самой годовщины (28 сентября) геймеры смогут получить различные бонусы:

  • любой пятизвёздочный персонаж из стандартного баннера на выбор;
  • 10 молитв для ивентового баннера;
  • 1600 примогемов на почту;
  • перо для изменения артефактов;
  • священный эликсир;
  • 8 книг опыта и 80 000 моры;
  • новый питомец и диван в качестве украшения.

Фото: HoYoverse

Награды слева будут давать постепенно за вход в игру в дни годовщины. Набор справа игроки получат на внутриигровую почту. Окно с выбором бесплатного персонажа появится сразу после выхода обновления 10 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Убийца Roblox»: режим для авторов в Genshin Impact со своими Dota 2, Fall Guys и Rematch
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android