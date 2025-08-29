Авторы Genshin Impact раскрыли список наград на годовщину игры
Разработчики Genshin Impact в ходе прямой трансляции сообщили о наградах для игроков на день рождения игры. После выхода новой версии с Нод-Краем (10 сентября) и самой годовщины (28 сентября) геймеры смогут получить различные бонусы:
- любой пятизвёздочный персонаж из стандартного баннера на выбор;
- 10 молитв для ивентового баннера;
- 1600 примогемов на почту;
- перо для изменения артефактов;
- священный эликсир;
- 8 книг опыта и 80 000 моры;
- новый питомец и диван в качестве украшения.
Фото: HoYoverse
Награды слева будут давать постепенно за вход в игру в дни годовщины. Набор справа игроки получат на внутриигровую почту. Окно с выбором бесплатного персонажа появится сразу после выхода обновления 10 сентября.
