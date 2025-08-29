Скидки
Virtus.pro проиграла M80 и вылетела с отборочных на BLAST Open London 2025

В закрытой квалификации на BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2 команда Virtus.pro завершила своё выступление. В матче нижней сетки группы A коллектив Дениса electroNic Шарипова уступил американскому составу M80 со счётом 1:2 по картам — 13-4 на Overpass, 6-13 на Dust 2 и 9-13 на Mirage.

CS 2. BLAST Open Fall 2025: Closed Qualifier . Группа A. 1/4 финала (нижняя сетка)
29 августа 2025, пятница. 14:55 МСК
M80
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Для VP это поражение стало фатальным: команда покидает квалификацию и лишается шанса выступить на LAN-турнире в Лондоне. Ранее такую же участь разделила и ECSTATIC, уступившая Fnatic.

Закрытая квалификация BLAST Open London 2025 проходит с 27 августа по 1 сентября. В ней команды борются за шесть путёвок на престижный офлайн-ивент в Великобритании.

