Вышел трейлер шпионского сериала «Берлинская жара» — премьера осенью

Онлайн-кинотеатр Premier представил дебютный трейлер сериала «Берлинская жара». Шпионская драма выйдет уже этой осенью на Premier, Okko и Kion, точную дату выхода назовут позже. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

«Берлинская жара» расскажет о напряжённой борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии. События шоу также посвящены зарождению легендарной Лаборатории №2, в которой команда физиков во главе с Игорем Курчатовым начала работы над советским атомным проектом.

Главные роли в шоу сыграли Гела Месхи («Финт Боброва»), Анна Пескова («Лётчик»), Алексей Филимонов («Вертинский»), Кирилл Кяро («Инсомния») и другие актёры. Режиссёром выступил Евгений Лаврентьев («На краю»).

