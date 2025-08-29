Скидки
«Против Spirit мы играли спокойно»: tN1R — о выступлении состава HEROIC по CS на EWC 2025

Аудио-версия:
Комментарии

Андрей tN1R Татаринович, недавно завершивший выступления за состав HEROIC, поделился впечатлениями от участия команды на Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Он отметил, что игроки сохраняли позитивный настрой и не испытывали напряжения, несмотря на матч с одним из главных фаворитов турнира — Team Spirit:

На турнире царила хорошая атмосфера. Мы были заряжены, ведь это был наш последний турнир вместе. Против Spirit мы играли спокойно, без каких-либо эмоций или волнения. Я просто наслаждался моментом, шутил с ребятами — чувствовалась лёгкость.

Напомним, Heroic официально объявила о расставании с Татариновичем по завершении EWC 2025. По данным HLTV, tN1R может занять место Мирослава zont1x Плахотю в составе Team Spirit. Организация пока не дала комментариев по этому поводу.

