Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд назвал любимые видеоигры

Знаменитый американский актёр Элайджа Вуд поучаствовал в сессии вопросов-ответов на форуме Reddit. Звезда «Властелина колец» и «Вечного сияния чистого разума» рассказал о своих самых любимых видеоиграх.

Как оказалось, Вуд уже очень давно играет в игры — он любит культовые квесты 1990-х и начала 2000-х. А среди недавних проектов ему понравилась головоломка Blue Prince, ставшая одной из самых высокооценённых игр 2025 года. Главной платформой актёра остаётся Steam Deck, портативный ПК от Valve.

Сложно назвать одну-единственную любимую игру, но мне нравятся квесты от LucasArts из 1990-х: The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Sam & Max Hit the Road. Мне очень нравятся приключения и их сильный акцент на отличный, часто комедийный, сценарий. Мне очень повезло поработать с мэтром той эпохи, Тимом Шейфером, над Broken Age, это был настоящий подарок судьбы. В последнее время я в восторге от Blue Prince (современного шедевра в жанре головоломок) и Wheel World на Steam Deck.

Ближайшим проектом с Элайджей Вудом станет фильм «Токсичный мститель». Лента выйдет в кинотеатрах России уже 4 сентября и расскажет как обычный уборщик случайно превращается в мутировавшего супергероя и вступает в борьбу с жадными корпорациями.