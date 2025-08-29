Скидки
Боевик «Никто 2» выйдет в онлайне 2 сентября — СМИ

Боевик «Никто 2» выйдет в онлайне 2 сентября — СМИ
Фильм «Никто 2» доберётся до онлайн-кинотеатров уже 2 сентября. Об этом сообщает издание When To Stream со ссылкой на источники в студии Universal Pictures.

Таким образом, лента с Бобом Оденкёрком в главной роли может выйти в цифровых сервисах всего лишь через три недели после выхода в кинотеатрах. Возможно, это связано с относительно скромным выступлением фильма в прокате, где боевик собрал около $ 30 млн, почти в два раза меньше первой части.

Сюжет «Никто 2» продолжает историю Хатча Мэнселла — семьянина из пригорода и бывшего профессионального убийцы. В продолжении герой отправляется в семейный отпуск, однако очень быстро выясняется, что спокойному отдыху пришёл конец.

