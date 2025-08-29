Скидки
«Назад в будущее» вновь покажут в кинотеатрах в честь 40-летия фильма

«Назад в будущее» вновь покажут в кинотеатрах в честь 40-летия фильма
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures объявила о повторном выпуске в прокат фильма «Назад в будущее». Фантастическую ленту Роберта Земекиса вновь покажут в кинотеатрах США уже 31 октября — в честь 40-летия фильма.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

В этот раз фильм покажут в отреставрированной 4К-версии, которую создавали вместе с постановщиком оригинальной ленты. Фантастический проект рассказывает историю подростка Марти Макфлая, который попадает из 1985 года в 1955 год, где случайно мешает знакомству своих юных родителей. Теперь ему предстоит наладить контакт ничего не подозревающих молодых людей, иначе из реальности пропадёт он сам.

Фильм «Назад в будущее» вышел в 1985 году. Картина стала культовой, как и оба её продолжения, премьера которых состоялась в 1989 и 1990 годах. Главные роли в трилогии сыграли Майкл Дж. Фокс («Страшилы») и Кристофер Ллойд («Трасса 60»). В общем счёте трилогия собрала в мировом прокате около $ 900 млн.

